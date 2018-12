Sabato scorso è stato il suo primo giorno nel Milan, in cui ha visitato il centro sportivo di Milanello e conosciuto Rino Gattuso e la sua squadra. Oggi, invece, Ivan Gazidis parteciperà invece alla sua prima Assemblea dei soci del club rossonero, che darà il via alla sua avventura italiana. Il suo ruolo sarà quello di amministratore delegato, con un occhio di riguardo per la parte economico-finanziaria, mentre la gestione di quella sportiva sarà quasi in tutto delegata alla coppia formata da Leonardo e Paolo Maldini.



MODELLO ARSENAL E STIPENDIO - Il suo modello, come riporta il Corriere della Sera, sarà l'Arsenal, il club in cui Gazidis ha lavorato negli ultimi anni: più che vincere, quindi, sarà fondamentale essere stabilmente tra le prime tre/quattro squadre in classifica per centrare con costanza la qualificazione alla Champions League. Circa quattro milioni di euro lo stipendio del manager sudafricano, una parte del quale legata alla crescita economica e del brand del club.