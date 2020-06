Buone notizie per Zlatan Ibrahimovic., come sottolineato dal Milan con un comunicato ufficiale: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni". Zlatan vuole esserci per la sfida con la Roma del 28 giugno.