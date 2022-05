Il portiere del Milan Mike Maignan è stato premiato dall'AIC - Assocalciatori come miglior giocatore del campionato per il mese di aprile. Come ricorda l'associazione nel suo comunicato, il portiere rossonero è il primo calciatore a vincere questo premio nel suo ruolo. Nel comunicato si legge: "Ad aprile ha fatto solo undici parate in cinque partite, ma quattro di queste sono state “come un gol”".



LE QUATTRO PARATE DECISIVE - Oltre all'ultima in ordine di tempo su Cabral contro la Fiorentina, si ricordano quella su Barrow, una all'incrocio su conclusione di Vojdova e un balzo felino sul colpo di testa di Hernani contro il Genoa.