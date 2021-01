La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale: il 26enne centrocampista francese Soualiho. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero:AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meïté dal Torino FC. Il centrocampista si lega al Club rossoneroNato a Parigi (Francia) il 17 marzo, Soualiho Meïté cresce nel settore giovanile dell'con cui esordisce in Ligue 1 nel 2011, collezionando 24 presenze e 2 gol. Nel 2013 passa al LOSCcon cui totalizza 41 presenze in 3 stagioni, prima di trasferirsi in Belgio, allo, con cui gioca 58 partite e realizza 2 gol. Nella stagione 2017/18 torna in Francia, prima al(3 presenze) e poi al(19 partite e 1 gol) e nell'estate del 2018 passa al alcon cui colleziona 94 presenze e 3 gol in due stagioni e mezza.