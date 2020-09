Il Milan ha diramato il comunicato per quanto riguarda le condizioni di Ante Rebic, uscito malconcio dal match contro il Crotone: Ecco quanto apparso sul sito ufficiale:



"COMUNICATO UFFICIALE: ANTE REBIĆ



L'esame TAC ha escluso fratture e complicanze vascolo-nervose periferiche dopo Crotone-Milan. AC Milan comunica che in seguito alla lussazione al gomito sinistro subita nella sfida Crotone-Milan, oggi Ante Rebić è stato sottoposto ad esame TAC che ha confermato l'assenza di fratture e ad ulteriori indagini che hanno escluso complicanze vascolo-nervose periferiche. Fra una decina di giorni è prevista una risonanza di controllo con valutazione specialistica".



SPERANZA DERBY - Il Milan dunque può sperare di recuperarlo per il derby contro l'Inter del prossimo 17 ottobre, dopo la sosta per le nazionali.