Milan. A poco più di mezz'ora dalla chiusura del mercato, il Wigan ha redatto un comunicato in merito al terzino, che questa mattina era sbarcato a Milano, pronto per la firma con il Milan. La trattativa è tuttavia sfumata, come spiega il club inglese: "Il difensore del Wigan, Antonee Robinson, rimarrà qui dopo che il suo trasferimento al Milan non può essere completato.. Perciò, l'accordo non può essere chiuso prima della chiusura dei trasferimenti italiani alle 20.00 di venerdì"., intanto, l'alternativa per la fascia rossonera: sarà Diego Laxalt , di ritorno dall'avventura al Torino.