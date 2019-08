Ilchiude un colpo di prospettiva e aggiunge alla rosa a disposizione di Marco Giampaolotalento classe 2000 che potrà fare la spola fra prima squadra e Primavera. Attraverso il sito della Lega Seria A è arrivata l'ufficialità dell'operazione: Capanni arriva a titolo definitivo dopo essersi svincolato dalla Lazio.Chi è?nel corso della stagione conclusa con la promozione nel campionato Primavera 1 (). In esclusiva vi avevamo raccontato come il club biancoceleste abbia perso il giocatore perché non ha esercitato per tempo la clausola di rinnovo presente nel suo contratto favorendo l'inserimento del Milan.