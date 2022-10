Rinnovo per Andrei Coubis, capitano del #MilanPrimavera. Il difensore, classe 2003, rimarrà in rossonero fino al 2027#MilanYouth

Ilblinda, rinnovo fino al 2027 per il difensore classe 2003, capitano della Primavera. La nota:Rinnovo per Andrei Coubis, capitano del Milan Primavera. Il difensore, classe 2003, rimarrà in rossonero fino al 2027.