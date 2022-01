Un altro recupero importante per il. Tampone negativo per il difensore classe '95, non sarà a disposizione di Pioli questa sera per la sfida con lo Spezia ma da domani tornerà regolarmente a lavorare per essere poi arruolabile contro la- AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultato negativo al Covid-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico.