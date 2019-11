continua dunque il momento complicato per il calciatore di Cadice: dopo i fischi in campo e le poche occasioni in cui ha inciso per la squadra, ora anche- La comunicazione è arrivata"Abbiamo vissuto anni positivi, affrontando nuove sfide e vivendo emozioni vere dal punto di vista sportivo e umano. Ora le nostre strade professionali si separano, ma la stima per il calciatore e per l’uomo rimarrà immutata. In bocca al lupo Jesus per la tua carriera e per la tua vita fuori dal campo; è stato un piacere condividere questa esperienza insieme". Alla base della decisione ci sarebbe il malcontento di Jesus riguardo alla: ora Suso si sta guardando intorno, non è da escludere che ceda alle