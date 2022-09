Era nell'aria, adesso è realtà: il Milan, preso atto della gravità non trascurabile dell'infortunio al polpaccio occorso a Mike Maignan, ha provveduto a sostituirlo in lista UEFA con Ciprian Tatarusanu, in un primo momento escluso dall'elenco.



Contro il Chelsea, all'andata e anche al ritorno, Pioli si affiderà al portiere rumeno. Questo cambio in corsa è possibile grazie all’articolo 46.2 del regolamento in vigore: se un club ha in lista solo due portieri (Maignan e Mirante) e uno di questi dovesse per l’appunto fermarsi per un periodo superiore al mese, allo stesso club sarebbe concesso di rimpiazzarlo.