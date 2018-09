In seguito alla chiusura della sessione di mercato estivo per la stagione 2018/2019, A.C. Milan comunica l'elenco delle operazioni effettuate riguardanti i ragazzi in uscita dal Settore Giovanile



- Tiago Daniel Rodrigues Dias ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, a Sporting Clube de Braga



- Mattia El Hilali ceduto a titolo temporaneo a S.S. Matera Calcio



- Alessandro Guarnone ceduto a titolo temporaneo a S.S. Matera Calcio



- Ismet Sinani ceduto a titolo temporaneo a S.S. Juve Stabia



- Matteo Gabbia ceduto a titolo temporaneo ad A.S. Lucchese Libertas



- Tommaso Pobega ceduto a titolo temporaneo a Ternana Calcio S.p.A



- Emir Murati ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, a Torino FC



- Moris Sportelli ceduto a titolo definitivo a Torino FC



- Alexandro Sereno M. Cavagnera ceduto a titolo temporaneo a FC Lugano



- Alessio Bianchi ceduto a titolo definitivo a S.S. Lazio



- Przemyslaw Bargiel ceduto a titolo temporaneo a Spezia Calcio



- Gianfilippo Felicioli ceduto a titolo temporaneo ad AC Perugia Calcio



- Andres Llamas ceduto a titolo temporaneo a US Pistoiese



- Riccardo Forte ceduto a titolo temporaneo a US Pistoiese



- Gabriele Bellodi ceduto a titolo temporaneo a Olbia Calcio



- Axel Campeol ceduto a titolo definitivo a U.C. Sampdoria



La società desidera ringraziare i giocatori per l'impegno profuso per il Club e augura loro un futuro ricco di soddisfazioni.