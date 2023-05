La consapevolezza di aver fatto tutto al meglio e quella, dolce, attesa che va mescolata a un sano realismo perché mai come in questa occasione si può dire fatta solo quando arriveranno le firme sui contratti., vede il traguardo prima di questa ultima curva che nasconde però tanti interpreti con interessi diversi. Se non dovessero esserci ripensamenti dell’ultima ora o ingerenze esterne, Rafael si legherà in tempi brevi per altri 5 anni al Milan. Quanto brevi?Il Milan si prenderà carico anche di uno sforzo ulteriore garantendo un bonus alla firma che dovrebbe essere di circa 3 milioni di euro. Rafa spinge come mai avevano fatto in passato i suoi ex compagni di squadra Donnarumma e Kessie, la volontà del portoghese è stata chiave nella trattativa.L’agente è ancora dentro la trattativa come consulente del papà di Leão e la sua presenza nel capoluogo meneghino rappresenta un indizio e una conferma importante su come la trattativa si stia incanalando sui binari giusti.(interessi di mora compresi). Con cautela ma grande fiducia il Milan sta avanzando sempre di più, Leão ora attende la chiamata per andare in sede e firmare il suo nuovo contratto con il Milan.