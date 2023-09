Il Milan ha già le idee chiare su quelle che saranno le priorità sul mercato tra la prossima sessione invernale e quella estiva. Tra queste c’è sicuramente la ricerca di una valida alternativa a Theo Hernandez.. Già nel corso della scorsa estate il Milan aveva provato a sondare il terreno con il club andaluso ma l’operazione non è andata in porto anche per colpa di Ballo-Tourè che ha deciso di accettare il Fulham solo nell’ultimo giorno di mercato.Il Milan ci ha già provato e ci proverà ancora per Miranda nei prossimi mesi.La partita è aperta e il Diavolo intende giocarla con tutte le carte a disposizione