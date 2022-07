Perso Botman passato dal Lille al Newcastle, il Milan cerca un difensore centrale in prestito sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, una pista porta a Tanganga dal Tottenham.



Così i rossoneri risparmiano per dare l'assalto al centrocampista portoghese Renato Sanches del Lille e al trequartista belga De Ketelaere del Bruges, che escluderebbe Asensio o Dybala.