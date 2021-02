Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla, dagli studi di Pressing, di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: "Io ho avuto la fortuna di giocare con Ibrahimovic nella mia carriera e devo dire che un tesoro per questa squadra. Quando c'è un po' di pressione, lui la toglie. Pretende sempre il massimo in campo e in allenamento, vuole sempre alzare l'asticella. Ibra è veramente stimolante".