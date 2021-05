Matteo Guardalben, ex portiere di Palermo e Parma tra le altre, parla di Gigio Donnarumma, pronto a lasciare il Milan a parametro zero: "Il Milan è giusto che si tuteli e sono completamente d'accordo con la scelta della società. Qualcosa deve cambiare e devono capirlo i giocatori e i procuratori. Se il Milan accetta di dare 12 milioni di euro a Donnarumma poi anche gli altri iniziano a battere cassa. E' giusto poi che Donnarumma faccia le sue esperienze. Dal punto di vista della scelta della società se hanno preso un portiere di quella qualità sicuramente sono tutelati anche dal punto di vista delle prestazioni. Hanno fatto bene a concludere questo momento di incertezza anche perché se un giocatore non accetta un'offerta non c'è molto da fare".