Federico Giunti, ex centrocampista del Milan e grande amico di Gennaro Gattuso, parla a la Gazzetta dello Sport dell'allenatore rossonero: "Altro che funerale come diceva prima della Roma, quando lo sentirò lo troverò ancora al suo posto, è l’uomo giusto per questo Milan. Gattuso sempre in discussione? Perché è arrivato dopo profili simili al suo, da Seedorf a Inzaghi e Brocchi, in un Milan che non vince da un po’: si pensa sempre che la svolta possa darla solo un allenatore già affermato, alla Conte. Invece il nuovo Conte potrebbe essere proprio Rino. Per fare il salto gli serve anzitutto la fiducia: va lasciato lavorare in serenità, e sono certo che Leo e Maldini gli faranno da scudo nei momenti più difficili. E poi la continuità di risultati".