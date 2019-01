Alberto Aquilani, ex centrocampista del Milan, parla di Stefano Sensi, di proprietà del Sassuolo e accostato ai rossoneri, a la Gazzetta dello Sport: "Se è l’uomo giusto? Dico di sì, perché Stefano è giovane e ha grandi prospettive. Negli ultimi mesi è cresciuto molto. Mi ricorda Verratti per il modo di giocare. Può giostrare sia da regista che da mezzala, può fare entrambi i ruoli a metà campo. Come regista ha un’ottima visione nella costruzione del gioco, anche se manca un po’ di fisicità. Altrimenti, se si vuole costruire una squadra votata al palleggio, è ideale come interno".