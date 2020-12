Luca Antonini, ex terzino del Milan, parla di Zlatan Ibrahimovic a SerieAnews.com: "È uno spettacolo anche fuori dal campo per la carica che trasmette, è il motore della squadra. Io e Abate eravamo sicuramente i più “martellati” da lui, ci spronava a volte anche insultandoci, in quel momento potevamo rimanerci male ma poi nel corso del tempo abbiamo capito che era il suo modo di spronarci. Credeva in noi, ci voleva bene, perciò s’arrabbiava, quindi, i suoi rimproveri erano ben accetti. Se non ci avesse considerato importanti, ci avrebbe ignorato, era anche una testimonianza della considerazione e dell’affetto nei nostri confronti"