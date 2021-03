Intervenuto a Milannews.it, Rodney Strasser, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Alessio Romagnoli: "Fare delle scelte è un compito che spetta all’allenatore. Romagnoli ha fatto bene per tanti anni con il Milan. Nel calcio di oggi, anche se fai bene 10 anni e male per un anno, iniziano a criticare. Lui è un grande giocatore, ha già fatto tante cose buone. Il capitano è il capitano, non si discute".