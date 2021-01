Luigi Sala, ex difensore del Milan, è intervenuto in diretta sul canale twitch del club rossonero: "Nella difesa del Milan c'è il giusto mix tra giocatori di esperienza e giovani talenti. Rispetto all'anno scorso, hanno fatto sparire diversi difetti. In questo momento è difficile trovare dei punti deboli. Calabria sta giocando alla grande, Theo lo conosciamo tutti e anche i due centrali stanno facendo molto bene. Chi mi sta impressionando di più? Calabria sta facendo una stagione straordinario, è più maturo e sicuro dei propri mezzi. Anche a centrocampo si è comportato in maniera egregia. Ma anche gli altri difensori stanno facendo molto bene. Ibra? Ibra è un valore aggiunto. Secondo me è stato quello che ha acceso la scintilla per l'esplosione del Milan. Lui ti fa dare sempre tutto e così ha alzato il livello di tutti i giocatori. Poi lui continua a fare cose straordinarie in campo anche a 39 anni".