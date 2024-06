Milan, un mese esatto per Zirkzee: il piano, gli ostacoli e le alternative

L'allenatore e poi l'attaccante. Il Milan farà ruotare il proprio nuovo progetto su questi due cardini, e se per il primo sembra tutto ben avviato in direzione Paulo Fonseca, per il secondo c'è ancora una discreta quantità di nodi da sciogliere.Sì, perché, centravanti di Bologna e Lipsia, sono i preferiti da molte settimane, ma non solo per il Milan, e le trattative per metterli sotto contratto presentano delle difficoltà oggettive. Per l'olandese si tratta delleelevate richieste dall'agente Kia Joorabchian (si parla di addirittura 15 milioni di euro), mentre sullo sloveno c'è una, con nomi del calibro di Chelsea e Arsenal, con le loro sconfinate disponibilità economiche.

Zirkzee, in ogni caso, rimane la pista principale, in cima alla lista.. La dirigenza rossonera conta di restringere la forbice sulle commissioni, sempre materia delicata, quindi di chiudere l'accordo prima dell'arrivo del prossimo mese.E' saggio, comunque, contemplare un'alternativa: i contatti con Santiago, bomber messicano classe 2003 del Feyenoord in Olanda, mai troncati, potrebbero essere riattivati. I 26 gol stagionali in tutte le competizioni sono un buon biglietto da visita, e le referenze indirette di Roma e Lazio, spesso trafitte in questi anni nelle coppe europee, sono ottime. Anche per Gimenez, il costo è elevato:, ma nulla di irraggiungibile, dato che, per esempio, Sesko ne costa non meno di 65. Ultimamente il messicano era stato a Londra a vedere il derby di Londra tra Tottenham e Arsenal, ma non si registrano accelerazioni da parte di Spurs o Gunners: gli ultimi movimenti erano stati di