Milan, un solo assente nella rifinitura pre-Slavia Praga: Pioli punta su Bennacer, Reijnders out

Concentrazione alta in casa Milan in vista della sfida di domani sera a San Siro contro lo Slavia Praga valida per gli ottavi di finale di Europa League. La formazione rossonera si è allenata questa mattina a Milanello con i ranghi completi ad eccezione del lungodegente Pobega.



LE SCELTE- Pioli sceglie Adli a centrocampo, la fiducia nei confronti dell’ex Bordeaux sta crescendo in maniera esponenziale. Al suo fianco ci sarà, salvo sorprese Bennacer. Una scelta dettata dalle caratteristiche dello Slavia Praga: una squadra molto forte fisicamente e abile nel gioco di rimessa. In difesa si va verso la linea formata da Florenzi, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. Leao cerca una nuova serata da protagonista in Europa, in attacco con lui ci saranno Pulisic a destra, Loftus-Cheek sulla trequarti e Giroud come terminale offensivo.