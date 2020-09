Milan, ritorno di fiamma per Jovic? Il club rossonero, particolarmente attivo sul mercato negli ultimi giorni per consegnare a Stefano Pioli una rosa già piuttosto completa, anche a livello di alternative, in vista dell'esordio in Europa League del 17 settembre, non ha smesso di pensare all'ipotesi di affiancare a Zlatan Ibrahimovic un calciatore con le caratteristiche del bomber "di scorta".



IN CASO DI OCCASIONE... - Attualmente, essendo concentrato su fronti considerati più caldi - il ritorno di Bakayoko per completare il centrocampo e la ricerca di un terzo centrale difensivo da ruotare con Romagnoli e Kjaer - il Milan continuerà a sfruttare la duttilità mostrata già nella seconda metà della passata stagione da Rebic e Leao, ma in caso di occasione conveniente Maldini e Massara sono pronti a coglierla, magari negli ultimi giorni del mercato.



OTTIMI RAPPORTI - Inevitabilmente, una delle possibili piste conduce all'attaccante serbo del Real Madrid, reduce da un'annata molto deludente in Spagna e che al momento non è stato oggetto di trattative concrete, a dispetto dell'interesse palesato anche da Arsenal e Monaco nelle scorse settimane. Considerati gli ottimi rapporti tra le società, come ha recentemente confermato anche l'operazione Brahim Diaz, qualora la situazione di Jovic non dovesse sbloccarsi a breve e il giocatore fosse a disposizione per una cessione in prestito secco, il Milan potrebbe tornare a pensarci.