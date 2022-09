Secondo la stampa inglese il patron del Nottingham Forest non ha alzato bandiera bianca per Tiemoué Bakayoko che non ha rescisso con il Milan ed è rimasto in rossonero senza chance di giocare. Per questo per il centrocampista oggi c'è ancora una finestra aperta per l'addio con l'Olympiacos, che ha lo stesso proprietario del club inglese, pronto a strapparlo ai rossoneri per poi girarlo in prestito a gennaio in Premier.