Traorè è un talento in fase di decollo. Quello con maggiori prospettive del settore giovanile del Milan. Chaka, grazie alla guida di Abate, non è più un esterno solo dribbling e fantasia ma anche concretezza in termini di gol e assist. Una crescita esponenziale, tra Youth League e campionato Primavera, che non è passata inosservata a Stefano Pioli in ottica prima squadra.



CONTRATTO IN SCADENZA- Maldini e Massara puntano con decisione su Traorè per il presente e, soprattutto, per il futuro. Ecco perché da diverse settimane sono al lavoro con gli agenti del classe 2004 per trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno. C’è grande serenità tra le parti e la comune volontà di proseguire insieme ma il tempo stringe e bisogna accelerare per un rinnovo di notevole importanza.