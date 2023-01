Pochi soldi ma tante idee. Il Lecce gioca bene a calcio e al Via Del Mare ha già battuto Atalanta e Lazio grazie alla sfrontatezza e al talento dei suoi giovani terribili. Uno di questi è Joan Gonzalez, centrocampista totale classe 02’.Perché i salentini ora, forti di un fresco rinnovo del contratto fino al 2027,E il prezzo è destinato a salire se il catalano dovesse confermarsi sul livello mostrato nelle sue prime 16 partite ( con 1 gol e 2 assist) disputate in serie A.Gonzalez nasce come una mezz’ala destra, ma ha qualità tecniche per giocare sia da regista che da trequartista. A una struttura fisica notevole (190 cm) abbina una capacità di palleggio e di giocare sempre in avanti tipica della scuola da cui proviene, la Masìa. Con Baroni sta trovando una sua dimensione tattica e sta migliorando la resistenza.Joanche lo sta facendo seguire con insistenza nelle ultime settimane. Un’idea nuova per un giovane in fase di decollo, il Diavolo osserva Gonzalez…