Emozionante, esaltante trovare il guizzo decisivo quando ormai nessuno ci credeva più, crudele, dura da digerire quando lo sforzo dei precedenti 90 minuti è vanificato da quell'unica distrazione che in extremis manda tutto quanto all'aria. Sentimetri contrastanti che ilpuò dire di aver vissuto ripetutamente in questa prima metà di stagione, essendo. Tre volte i rossoneri sono riusciti a strappare il risultato pieno in pieno recupero, a partire dal match contro la Roma della seconda di campionato (gol decisivo di Cutrone) agli episodi più recenti contro Genoa e Udinese, nei quali l'eroe inaspettato è stato addirittura Romagnoli. Successi pesanti, che hanno permesso al Milan di rimanere in scia delle concorrenti per la zona Champions nonostante un inizio balbettante e tanti gol concessi agli avversari., figlia di una squadra che sembra aver assorbito il carattere del suo allenatore e che lotta fino all'ultimo,senza questi passaggi a vuoto.ha privato Gattuso di due punti che avrebbero fatto molto comodo e permesso oggi di trovarsi davanti alla Lazio, quarta;nel derby e contro gli uomini di Simone Inzaghi. Curioso che a costare complessivamente 5 punti in meno siano stati tre giocatori argentini, quando quello nella rosa del Milan, Gonzalo Higuain, ha inciso solo parzialmente in relazione alla sua fama e ha abbandonato i suoi compagni nel momento di maggiore emergenza. In attesa del suo rientro, Gattuso fa di necessità virtù, confidando anche in una mano più clemente della zona Cesarini.