Specie in attacco, dove il vestito potrebbe cambiare e non di poco. Partendo dalla punta: dopo gli azzardi della scorsa estate e di gennaio, nessuno vuole più correre rischi in materia di infortuni legati a Zlatan Ibrahimovic. Se le 16 partite di Serie A saltate l'anno scorso per acciacchi vari avevano trovato soluzioni temporanee per tamponare l'assenza dello svedese,Pochi, decisamente pochi per una squadra che ambisce al vertice e che intende non sfigurare in Champions League. Un palcoscenico che ben conosce pur senza calcarlo da anni, quasi come uno studente fuori sede che dopo mesi fa ritorno a casa.Dati che stridono con quanto messo insieme dall'intero reparto rossonero, pronto a un cambio di rotta.La coppia mercato milanista, infatti, cerca nuovi gol e assist. A partire dall'esterno di destra, dove Alexis Saelemaekers garantisce equilibrio e dinamismo, ma non numeri significativi in zona-rete.Volti nuovi, però, sono attesi anche alle spalle della punta, lì dove il rapido e sorprendente addio di Hakan Calhanoglu ha lasciato un buco che il solo Brahim Diaz, per il quale è in dirittura d'arrivo la trattativa con il Real Madrid, non basterà a colmare.. Come anticipato nei giorni scorsi, Jorge Mendes è al lavoro per l'addio del portoghese , che potrebbe rientrare in un ingegnoso scambio con James Rodriguez . Il Milan cerca gol e prepara la rivoluzione offensiva: servono volti (e numeri) nuovi.