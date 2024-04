, campionato ritenuto idoneo per una squadra giovane, dinamica, composta da calciatori da far crescere e da monitorare in casa, senza ricorrere a numerosi prestiti.Ce lo ricorda Calcio&Finanza., per non estromettere alcun club che abbia i requisiti per giocare il campionato di Serie C (per promozione dalla D, per mantenimento della categoria o per retrocessione dalla B),. La condizione essenziale per effettuare ogni singolo ripescaggio è che il numero delle formazioni che hanno il diritto di giocare il campionato di C sia inferiore a 60, il totale delle formazioni iscritte sommando i tre gironi della terza serie del calcio professionistico italiano.

, indicando l’impianto dove giocare. Ogni altro impegno dovrà essere soddisfatto entro e non oltre il mese di settembre. Oltre alla domanda alla FIGC,

nel caso di una sola Seconda Squadra eventualmente ammessa, con il versamento dell’ulteriore importo di euro 480.000,00;

nel caso di due Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell’ulteriore importo di euro 240.000,00;

nel caso di tre Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell’ulteriore importo di euro 120.000,00;

nel caso di quattro o più Seconde Squadre eventualmente ammesse, non sarà dovuto alcun importo integrativo.

contenente l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC (la famosa clausola anti-Superlega);Tale importo dovrà essere eventualmente integrato in ragione del numero complessivo delle Seconde Squadre ammesse a partecipare al Campionato di Serie C nell'annata in questione:. In seguito, superate queste fasi, la FIGC provvede alla compilazione della graduatoria delle seconde squadre di Serie A, seguendo i seguenti criteri.

3 per ciascuna convocazione di calciatori Under 21 nella Nazionale A;

2 per ciascuna convocazione di calciatori nella Nazionale Under 21;

1 per ciascuna convocazione di calciatori dalla Nazionale Under 20 alla Nazionale Under 15.

Saranno presi in considerazione soltanto i calciatori tesserati a titolo definitivo per la società, al momento della convocazione, con i seguenti valori:e via via scendendo, fino all'attribuzione di un solo punto alla società che avrà conseguito il minor punteggio.

società classificatasi 1° nel Campionato di Serie A –20 punti

società classificatasi 2° nel Campionato di Serie A – 19 punti

società classificatasi 3° nel Campionato di Serie A – 18 punti

società classificatasi 4° nel Campionato di Serie A – 17 punti

società classificatasi 5° nel Campionato di Serie A – 16 punti

società classificatasi 6° nel Campionato di Serie A – 15 punti

società classificatasi 7° nel Campionato di Serie A – 14 punti

società classificatasi 8° nel Campionato di Serie A – 13 punti

società classificatasi 9° nel Campionato di Serie A – 12 punti

società classificatasi 10° nel Campionato di Serie A – 11 punti

società classificatasi 11° nel Campionato di Serie A – 10 punti

società classificatasi 12° nel Campionato di Serie A – 9 punti

società classificatasi 13° nel Campionato di Serie A – 8 punti

società classificatasi 14° nel Campionato di Serie A – 7 punti

società classificatasi 15° nel Campionato di Serie A – 6 punti

società classificatasi 16° nel Campionato di Serie A – 5 punti

società classificatasi 17° nel Campionato di Serie A – 4 punti

società classificatasi 1° nel Campionato di Serie B – 3 punti

società classificatasi 2° nel Campionato di Serie B – 2 punti

società vincente la finale dei play-off del Campionato di Serie B – 1 punto

In caso di parità, prevarrà la società che avrà conseguito il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori Under 21 nella Nazionale A. In caso di ulteriore parità, la società con il miglior punteggio per le convocazioni di calciatori nella Nazionale Under 21 e così via fino all’Under 15. Qualora permanga ancora una situazione di parità, si procederà con il sorteggio.Sarà formata una graduatoria che verrà formulata seguendo un preciso criterio. Questo criterio sarà fondamentale nel caso in cui due o più società siano a pari alla fine del calcolo per la graduatoria generale:

Alle società verrà attribuito un punteggio crescente di un’unità, con valore più basso (1) assegnato al club il cui numero medio degli spettatori risulti essere più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla squadra il cui numero medio degli spettatori risulti più alto. In caso di parità, tra due o più società, per numero medio degli spettatori, prevarrà la società che nell’ultima stagione sportiva abbia avuto il numero medio degli spettatori più elevato; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.