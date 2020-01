Il Milan prepara una rivoluzione sul mercato in vista della prossima stagione. Quando la proprietà Elliott vorrebbe affidare la gestione della squadra a un allenatore con poteri manageriali alla Ferguson come Allegri, ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno.



Per quanto riguarda questo mercato di gennaio, i dirigenti rossoneri hanno messo in vendita Piatek e Suso. Per rimpiazzare quest'ultimo può arrivare uno tra Under (Roma) e Politano (Inter). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, con i nerazzurri è allo studio un possibile scambio di prestiti (con obbligo di riscatto) tra Politano e Kessié. L'ivoriano rappresenterebbe un'alternativa per il centrocampo di Conte in caso di fumata nera nella trattativa con il Barcellona per Vidal.