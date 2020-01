L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza per presentare la sfida di campionato di domani sera contro il Torino.



Come ha trovato il gruppo dopo la sosta?

"Bene, abbiamo fatto un'ottima settimana di lavoro, la squadra sta bene ed è motivata, è importante iniziare bene il nuovo anno e fare una buona partita contro il Torino".



Che Torino si aspetta?

"È sempre difficile giocare contro il Torino, sono imbattuti da tre partite esterne e ci aspettiamo un Torino motivato e forte, una squadra aggressiva e sicuramente sarà difficile".



Kalinic e Bruno Peres?

"Kalinic sta migliorando molto, può giocare di più in questa parte finale di stagione. Non è facile cambiare giocatori in questo mercato, per noi è importante resti con noi e sta lavorando bene, possiamo avere un Kalinic importante. Su Bruno Peres dico che è un giocatore nostro, Petrachi lo conosce bene e ci ha parlato di Bruno. Ha iniziato a lavorare con noi, vediamo se potrà essere utile ma in questo momento non sta bene fisicamente".



Cosa può portare Ibrahimovic alla Serie A?

"Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre ma è positivo per l'Italia avere questo tipo di giocatori".



Un giocatore per reparto per ambire a qualche trofeo?

"Io ho parlato che non è giusto creare questo tipo di pressione alla squadra, abbiamo cambiato molti giocatori e stiamo migliorando, noi dobbiamo pensare solo alla prossima partita che dobbiamo vincere".



Durante lo Slideshow ha parlato di Zaniolo: che margine di crescita può ancora avere?

"Lui ha sempre margine per migliorare così come tutti i calciatori. Zaniolo non è un giocatore che pensava bene tatticamente, ma oggi cerca lo spazio nel tempo giusto, deve imparare un po' a fare le scelte giusto, ma è un talento enorme e può essere il migliore in Italia".



Il cambio di proprietà?

"Non ne abbiamo parlato con i giocatori. Come lo vivo io? Sono l'allenatore e parlo molto con Fienga e so cosa succede e sono tranquillo".



Ünder verso la cessione?

"In questo momento non penso di perdere qualche giocatore a causa del mercato. Lui deve lavorare per giocare bene quando ne avrà l'opportunità".



Ha parlato con la società per abbassare i prezzi allo stadio?

"Non ho parlato di questo con la società (l'addetto stampa interviene e dice che di questo cose se ne occupa la società, ndr). In tutti gli stadi si può fare meglio, ma noi ogni volta abbiamo un buon numero di tifosi".



Kluivert e Pastore?

"Kluivert ha iniziato a lavorare con noi, ma con i medici abbiamo deciso che è meglio non rischiarlo, penso che abbia bisogno di un'altra settimana, dovrebbe recuperare dopo la Juventus. Su Pastore è una situazione diversa, non è un trauma normale, è un trauma osseo che è un problema più difficile da risolvere, abbiamo bisogno di più tempo per recuperarlo, anche se sta recuperando bene".



Cosa aveva quindi Kluivert?

"Un problema muscolare".



Tante partite di sera?

"A me non piace quando non abbiamo nemmeno 72 ore di riposo da una partita all'altra, penso che tutto questo dipenda dalle televisioni e questo è un problema, non è positivo che i miei giocatori non possano recuperare".



È contento di come i giocatori della Roma fermino gli avversari in campo?

"Sì, io non è che promuovo il fare i falli, ma voglio che quando si perde palla si debba recuperare, magari anche con qualche fallo non cattivo ovviamente".



Rimpianti?

"Io non guardo al passato, la situazione è questa e in molte partite non abbiamo avuto tanti giocatori ma in molte di queste partite abbiamo giocato bene e vinto con i giocatori a disposizione, penso che anche nei momenti difficili i giocatori abbiano risposto bene, abbiano giocato bene. Non penso al futuro o al passato, penso al presente e al Torino".