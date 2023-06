Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Milan-Verona, ultima sfida di questo campionato di Serie A per le due compagini.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli



VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Sulemana, Veloso, Tamèze, Depaoli; Ngonge, Djuric. All. Zaffaroni