La prima senza Zlatan Ibrahimovic. Il Milan torna a San Siro per il 22esimo turno di Serie A e alle 15 ospita l'Hellas Verona in un incontro cruciale per la corsa a un posto in Europa. I rossoneri di Pioli imbattuti nel 2020 e reduci da cinque vittorie consecutive tra campionato (3) e Coppa Italia, ultima quella ai supplementari nei quarti con il Torino, cercano un altro successo che permetterebbe di scavalcare il Cagliari al sesto posto e portarsi a -5 dalla Roma. Non da meno la squadra di Juric, imbattuta dall'inizio di dicembre: con una vittoria gli scaligeri potrebbero superare proprio il Milan in classifica, in attesa del recupero della gara con la Lazio il 5 febbraio.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Dopo il trionfo al Bentegodi nella gara d'andata, il Milan cerca il bis anche al ritorno: la vittoria in entrambi i match stagionali contro i gialloblù manca dal 2001/02. Per l'Hellas, poi, c'è il tabù San Siro: nessuna vittoria nei 27 precedenti in Serie A (16 sconfitte, 11 pareggi).



