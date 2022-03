Il Milan prosegue la sua marcia di avvicinamento alla sfida di sabato sera sul campo del Cagliari. Olivier Giroud ha smaltito i sintomi influenzali che lo avevano debilitato nei giorni scorsi e stamattina si è allenato regolarmente in gruppo. Il francese è favorito nel ballottaggio con Zlatan Ibrahimovic che smania per tornare protagonista.



FEBBRE PER TONALI - Sandro Tonali ha qualche linea di febbre e la sua presenza per la trasferta in Sardegna è in dubbio. Le sue condizioni verranno valutate con attenzione nella giornata di domani. Buone notizie invece dal fronte Marko Lazetic: l’attaccante classe 2004 si è allenato in gruppo, sta aumentando i giri del motore tanto che potrebbe rientrare nella lista dei convocati.