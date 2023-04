Vigilia di Champions League per il, atteso dal ritorno dei quarti di finale al Maradona contro il Napoli dopo la vittoria a San Siro, firmata da Ismael. In serata, alle 19, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa dallo stadio del capoluogo campano, ma la mattina già regala prime indicazioni: alle 11 la rifinitura da Milanello, le immagini e gli aggiornamenti dall'inviato di Calciomercato.com, Daniele Longo.- Lavora a parte invece: il difensore tedesco è alle prese con una, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.è la buona notizia che aspettavano i tifosi rossoneri, dopo i rumors delle ultime ore su un possibile problema al tendine d'Achille che poteva mettere a rischio la presenza del francese. L'ex Arsenal e Chelsea si era allenato anche nella giornata di ieri e sarà regolarmente a disposizione di Pioli. In gruppo anche, assente nella trasferta di Bologna.