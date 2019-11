, rispettata in tutto il mondo. Indossata e onorata da Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kakà, Ronaldinho e Neymar. Il giocatore non è da biasimare, ma lo staff tecnico sì perché conosce il peso di questa maglia che rischia di bruciare un 22enne che può avere grande futuro con la Seleçao. Il ct avrebbe potuto e dovuto proteggere Paquetá".: "Ha sbagliato i primi due palloni e ha perso un po' di ficucia, ma dobbiamo restare tranquilli con lui., che in passato aveva portato in rossonero diversi connazionali importanti come. Basti pensare ai tentativi andati a vuoto la scorsa estate per i due: Angel dell'Atletico Madrid e Joaquín della Lazio.come il trequartista Matias(classe 1998 del Racing), l'attaccante Adolfo(1999 del San Lorenzo), il centrocampista Juan(2002 del Newell's Old Boys) e l'attaccante Matias(2002 dell'Atletico Rafaela). Questi ultimi due sono reduci dal, con l'Argentina eliminata agli ottavi contro il Paraguay (2-3).