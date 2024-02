Milan verso Rennes: Kalulu e Tomori in gruppo, ok Bennacer e Leao

Daniele Longo

Giorno di vigilia in casa Milan, che giovedì gioca sul campo del Rennes il playoff di ritorno in Europa League. I rossoneri partono dal rassicurante vantaggio del 3-0 dell'andata di settimana scorsa a San Siro.



L'ALLENAMENTO - Oggi alle ore 12:00 la squadra si è allenata a Milanello: Tomori ha lavorato in gruppo così come Kalulu (entrambi applauditi dai compagni), buone notizie anche da Bennacer e Leao. Kjaer e Pulisic hanno iniziato a parte sul campo, gli unici assenti sono gli infortunati Calabria e Pobega.







IL PROGRAMMA - Nel pomeriggio alle ore 16:30 è prevista la partenza dall'aeroporto della Malpensa in volo verso la Francia. Poi alle ore 19:30 è in programma la conferenza stampa dell'allenatore Stefano Pioli e del giocatore Alessandro Florenzi nello stadio del Rennes.