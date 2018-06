Come cambiano le cose, in un anno. Come racconta La Gazzetta, Gigio Donnarumma è al centro di una situazione paradossale: il portiere del Milan non ha offerte concrete e rischia davvero di restare. “Adesso la società non ha proposte e fa sapere che non fissa limiti, venderebbe Gigio anche all’ultima ora di mercato: che il Milan, in segreto e sotto sotto, ci speri?”, scrive La Gazzetta.