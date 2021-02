Matías Viña in rampa di lancio. Il nazionale uruguaiano si è reso protagonista di una stagione fantastica con la maglia del Palmeiras culminata con la vittoria in copa Libertadores. Le prestazioni del classe 1997 non sono di certo inosservate: hanno preso informazioni anche due big spagnole come Barcellona e Real Madrid.



CAMBIA LA VALUTAZIONE - Il Palmeiras gongola perché ha tre la mani un gioiello destinato a diventare un uomo mercato. A peso d'oro considerando che la sua valutazione adesso si aggira sui 18 milioni di euro. Tre volte tanto rispetto ai 6 milioni versati nelle casse del Nacional esattamente dodici mesi fa.



MILAN IN AGGUATO - ​Matías Viña è un giocatore sul quale il Milan lavora da diversi mesi. Nelle prime battute del calciomercato invernale appena concluso, il club rossonero aveva formulato una proposta ufficiale al Palmeiras sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula mai presa in considerazione dal presidente Maurício Galiotte. Frederic Massara e Paolo Maldini restano vigili sul giocatore ma sull'uruguaiano adesso ci sarà da battere la concorrenza di molte società.