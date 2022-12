Il Milan è già operativo sul mercato per cercare di concludere quelle operazioni che ha già impostato da tempo. La prima, in ordine temporale, che sta per vedere il traguardo finale è quella relativa a Marco Sportiello.- A dare la benedizione a questa operazione è stato proprio Stefano Pioli che ha già allenato Marco Sportiello nella comune esperienza alla Fiorentina. Il tecnico emiliano stima molto l’esperto portiere e lo considera un potenziale vice-Maignan di grande affidabilitL’Atalanta ha preso atto di quella che è la volontà del ragazzo considerando che la clausola per il rinnovo presente nel suo contratto non è unilaterale ma può essere esercitata al raggiungimento di un determinato numero di presenze.