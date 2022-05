Centrocampista di qualità, con gol e assist nelle gambe e ottime capacità di filtro a soli 21 anni. Enzo Fernandez ha letteralmente stregato il mondo del pallone in questa magica stagione con il River Plate esplodendo in tutte le statistiche e consacrandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo in Sudamerica.



VISIONATO - Prestazioni di livello che hanno attirato su di sé l'attenzione di mezza Europa e in particolare, per il nostro campionato prima della Juventus e ora anche del Milan che si è mossa recentemente per lui. Il club rossonero ha infatti visionato più volte nel corso della stagione il classe 2001 originario di San Martin. Maldini, Massara e Moncada hanno infatti scelto di avere un osservatore fisso in sudamerica da cui hanno ricevuto relazioni (ovviamente) più che positive per lui.



CONCORRENZA E PRIORITA' - Come detto su Enzo Fernandez c'è una fortissima concorrenza non solo della Juventus, ma anche di molti top club d'Europa che hanno capacità e margine di spesa superiore a quello delle italiane con Elliott alla guida, non vogliono partecipare ad aste di mercato. Il giocatore al Milan piace tanto, ma al momento la priorità a centrocampo viene comunque data a Renato Sanches, considerato più pronto e con cui c'è già una trattativa preimpostata. Se non dovesse concretizzarsi l'affare con il portoghese, invece, allora il Milan virerà su altri obiettivo ed Enzo Fernandez, sicuramente, potrà rientrare in gioco.