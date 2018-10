Lucas Paquetà è ora in una clinica di Barra da Tijuca, quartiere 'olimpico' di Rio, dove sta svolgendo le visite mediche per conto del Milan. Con lui ci sono, secondo quanto riferiscono i media brasiliani, due componenti dello staff medico del club pluricampione d'Europa: tutto ciò si è reso necessario per ufficializzare il trasferimento del calciatore.