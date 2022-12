Non c'è solo Sportiello, già bloccato per giugno, nella lista dei portieri che il Milan sta sondando in questo mercato invernale nel caso in cui il problema di Mike Maignan risultasse ancora una volta più grave del previsto. Gli esami saranno a gennaio, ma nel frattempo, riporta Tuttosport, oltre al portiere dell'Atalanta i dirigenti rossoneri hanno sondato il terreno più che per Cragno, che cerca spazio lontano dal Monza, per il portiere dell'Empoli Vicario considerato uno dei giovani più in rampa di lancio dell'intero campionato.