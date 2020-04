Theo Hernandez è stato un capolavoro del Milan. Trovare terzini di questo valore per 20 milioni di euro è qualcosa di rarissimo: un acquisto importante per il presente e il futuro rossonero, non è un caso che da settimane all'interno del Real Madrid ci sia polemica per la cessione del laterale francese a condizioni economiche così basse e soprattutto senza alcun pensiero prima di liberarlo. Oggi è uno dei migliori terzini sinistri in circolazione, il Real se ne è sbarazzato in fretta e furia.



E mentre il Milan si gode una risorsa che non ha nessuna intenzione di perdere in estate, a Madrid c'è una suddivisione delle colpe tutt'altro che equa: l'accusa si divide tra Zinedine Zidane che non ha avuto neanche intenzione di valutarlo e la dirigenza che ha individuato Theo tra i giocatori in uscita immediatamente pur di fare cassa, non volendo più puntare su di lui per limiti anche comportamentali mai emersi fin qui a Milano. Caos a Madrid, il Milan sorride. Perché Hernandez sta facendo più che bene...