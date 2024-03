Milan, vittoria sulla Lazio condizionata dall'errore di Di Bello: partita sfuggita di mano

Sandro Sabatini

Terzo posto consolidato per il Milan grazie al gol di Okafor al 90', al termine di una partita che però non può essere commentata solo con i gol, le azioni, i passaggi, gli assist e i falli, quelli fischiati e quelli che sono stati dimenticati.



C'è un episodio che, prima ancora della baruffa finale, condiziona la sfida fra Lazio e Milan. Ed è il mancato rigore per quella scivolata sfortunata, sì, ma evidente, di Maignan su Castellanos. Lì probabilmente, dopo un quarto d'ora, sarebbe cambiato lo sviluppo di una sfida che poi Lazio e Milan hanno giocato alla pari fino a un certo punto, fino a quando c'è stata in campo la parità numerica.





Dopo l'espulsione di Pellegrini il Milan ha preso il sopravvento, senza esagerare con le occasioni da gol ma portando a casa una vittoria che, escludendo l'episodio del rigore non assegnato alla Lazio, sembra comunque giusta, e sicuramente è una vittoria della quale il Milan non si deve vergognare. Anzi, ne deve essere assolutamente orgoglioso.



Resta però l'impressione veramente brutta di una partita che alla fine, e non solo, sembra sfuggita di mano all'arbitro.