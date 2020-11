Entusiasmo, convinzione, dedizione. Tre ingredienti fondamentali per raggiungere il successo. E al Milan sono ben presenti come concetti guida all'interno dello spogliatoio. Dopo quasi una decade caratterizzata da delusioni e bocconi amari, il Diavolo si ritrova in vetta solitaria alla classifica. I ragazzi di Pioli non vogliono mollare di un centimetro, pronti a lottare uno di fianco all'altro seguendo l'esempio di un campione infinito come Zlatan Ibrahimovic.



TUTTI AL LAVORO - Sky riporta un aggiornamento direttamente da Milanello: oggi la squadra aveva parzialmente un giorno di riposo. Ma gran parte del gruppo si è presentato nel centro sportivo rossonero per allenarsi. Non solo gli infortunati ma anche capitan Romagnoli e tanti compagni di squadra. Attenzione maniacale ai dettagli, una rinnovata cultura del lavoro. Al Milan ora le cose vanno nella giusta direzione e non c'è la minima intenzione di mollare la presa. Per un sogno chiamato scudetto che può diventare realtà.