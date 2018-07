Yonghong Li non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan, almeno per ora: le strade del presidente cinese e del club rossonero sembrano non essere pronte a dividersi nemmeno questa volta. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, l'imprenditore di Huazhou è pronto a versare i 32 milioni anticipati da Elliott per l’ultima tranche di aumento di capitale del club.



C'E' TEMPO FINO A VENERDI', BASTA LA PROVA DELLA TRANSAZIONE - Al momento non ci sarebbe infatti ancora nessun bonifico da parte di Mr Li, che ha tempo però fino a venerdì e al quale basterà la prova della transazione bancaria: anche questa volta dunque il cinese dovrebbe riuscire a saldare il conto, come tutte quelle precedenti. Il destinatario del bonifico non sarà questa volta il Milan ma Paul Singer, fondatore e azionista del fondo Elliott.



CONTINUANO I TAVOLI CON I POTENZIALI ACQUIRENTI - Nel frattempo, continuano a oltranza i tavoli con potenziali interessati: in meno di tre giorni è difficile che la trattativa tra Li e Commisso riprenda e arrivi alla conclusione. Il numero uno del Milan restituirà dunque il prestito parziale, per poi eventualmente pensare alla divisione del pacchetto azionario. Risuonano come chiosa le parole di Fassone, ad del Milan, nella diretta coi tifosi di inizio settimana: "L'importante per i tifosi è che il club sia solido e che il proprietario, chiunque sia, ci supporti e ci aiuti. Li lo ha sempre fatto e ora è libero di negoziare senza informarci". Ancora una volta, dunque, il club rimarrà nelle sue mani: per ora.