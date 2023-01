Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Lazio: "Paura del contraccolpo dopo la Supercoppa? E' stata una brutta sconfitta ma l'abbiamo già dimenticata. Dobbiamo concentrarci sul campionato e ripartire bene. Tutte le volte che ha avuto difficoltà questa squadra ha saputo rilanciarsi in maniera molto vigorosa. Stasera è un bel test per vedere se stiamo uscendo da questo momento".



ZANIOLO - "Noi siamo concentrati sulla partita e sul nostro campionato. Il mercato è ancora aperto ma non abbiamo esigenze particolari. Vedremo se ci saranno opportunità, ma ritengo sarà molto difficile".



SQUADRA COMPLETA COSI'? - "Noi siamo convinti di avere un organico forte, una squadra forte e un ottimo allenatore, siamo una squadra che può competere ai massimi livelli e vogliamo farlo fino alla fine. Siamo molto sereni sul livello della squadra e stiamo recuperando giocatori: ci aspetta un bellissimo finale".